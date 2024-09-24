Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на Трампа

В суде было предъявлено обвинение Райану Руту в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом говорится в судебных материалах.
«Обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, основного кандидата в президенты страны», — передает РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Инцидент с покушением на Трампа произошел 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Там экс-президент играл в гольф в собственном клубе, передает «Национальная служба новостей».
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