24 сентября 2024

Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на Трампа

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В суде зачитали обвинение нападавшему на экс-президента США
В суде зачитали обвинение нападавшему на экс-президента США Фото:

В суде было предъявлено обвинение Райану Руту в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом говорится в судебных материалах.

«Обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, основного кандидата в президенты страны», — передает РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Инцидент с покушением на Трампа произошел 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Там экс-президент играл в гольф в собственном клубе, передает «Национальная служба новостей».

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В суде было предъявлено обвинение Райану Руту в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом говорится в судебных материалах. «Обвиняемый Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, основного кандидата в президенты страны», — передает РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Инцидент с покушением на Трампа произошел 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Там экс-президент играл в гольф в собственном клубе, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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