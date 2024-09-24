Полиция объявила водителя в розыск
В Свердловской области на первом километре трассы Туринск — Луговая — Коркинское неизвестный сбил женщину. Сейчас водителя разыскивает полиция.
«По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП пешеход-женщина 1969 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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