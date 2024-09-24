24 сентября 2024

В Свердловской области сбили насмерть женщину, водитель в бегах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, свердловская полиция, государственная автоинспекция, свердловское гаи
Полиция объявила водителя в розыск Фото:

В Свердловской области на первом километре трассы Туринск — Луговая — Коркинское неизвестный сбил женщину. Сейчас водителя разыскивает полиция.

«По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП пешеход-женщина 1969 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Полиция начал расследование смертельного ДТП
Полиция начал расследование смертельного ДТП
Фото:
Женщину сбили в темное время суток
Женщину сбили в темное время суток
Фото:

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В Свердловской области на первом километре трассы Туринск — Луговая — Коркинское неизвестный сбил женщину. Сейчас водителя разыскивает полиция. «По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП пешеход-женщина 1969 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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