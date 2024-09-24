В США вспыхнул скандал после визита Зеленского на военный завод

25 сентября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Визит Зеленского на завод в Пенсильванию возмутил конгрессменов США Фото: Официальный сайт президента Украины Конгрессмены США потребовали провести расследование в связи с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании. Политики подозревают его в нарушении американского законодательства. «Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США. Требуем полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо девяти членов конгресса США, адресованное генеральному инспектору минюста. Конгрессмены указали на политически мотивированный характер визита Зеленского. Они также отметили использование американского военного самолета и ресурсов Секретной службы, которое может быть расценено как злоупотребление федеральными средствами. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на блокпостах присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конгрессмены США потребовали провести расследование в связи с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании. Политики подозревают его в нарушении американского законодательства. «Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США. Требуем полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо девяти членов конгресса США, адресованное генеральному инспектору минюста. Конгрессмены указали на политически мотивированный характер визита Зеленского. Они также отметили использование американского военного самолета и ресурсов Секретной службы, которое может быть расценено как злоупотребление федеральными средствами. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на блокпостах присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции.