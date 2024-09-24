24 сентября 2024

В США вспыхнул скандал после визита Зеленского на военный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Визит Зеленского на завод в Пенсильванию возмутил конгрессменов США Фото:

Конгрессмены США потребовали провести расследование в связи с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании. Политики подозревают его в нарушении американского законодательства.

«Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США. Требуем полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо девяти членов конгресса США, адресованное генеральному инспектору минюста.

Конгрессмены указали на политически мотивированный характер визита Зеленского. Они также отметили использование американского военного самолета и ресурсов Секретной службы, которое может быть расценено как злоупотребление федеральными средствами.

Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на блокпостах присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции.

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Конгрессмены США потребовали провести расследование в связи с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании. Политики подозревают его в нарушении американского законодательства. «Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США. Требуем полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — сообщили РИА Новости со ссылкой на письмо девяти членов конгресса США, адресованное генеральному инспектору минюста. Конгрессмены указали на политически мотивированный характер визита Зеленского. Они также отметили использование американского военного самолета и ресурсов Секретной службы, которое может быть расценено как злоупотребление федеральными средствами. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский в условиях чрезвычайно строгих мер безопасности посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы ВСУ. Украинского лидера сопровождал большой кортеж. Территория вокруг завода была оцеплена с утра, на блокпостах присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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