Как убрать жир с живота за два простых шага

Профессиональный тренер по фитнесу Сорайя поделилась эффективной стратегией для тех, кто желает избавиться от жира на животе. Она утверждает, что ключ к успеху заключается в поддержании небольшого дефицита калорий и регулярных тренировках.
«Если вы потребляете слишком мало калорий, особенно после 35 лет, это может замедлить ваш метаболизм и помешать потере веса», — заявила Сорайя изданию Bristolpost. По ее словам, важно установить баланс, позволяющий телу эффективно сжигать жир.
Для достижения лучших результатов специалист рекомендует уделять внимание не только питанию, но и физическим упражнениям. Поднятие тяжестей три-четыре раза в неделю помогает нарастить мышечную массу и ускорить метаболизм, что ведет к более активному сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Она предложила использовать гантели для тренировки дома или посещать фитнес-зал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.