Как убрать жир с живота за два простых шага

Фитнес-тренер Сорайя: для избавления от жира на животе нужен дефицит калорий
© Служба новостей «URA.RU»
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Поднятие гантелей три-четыре раза в неделю помогут сжечь жир
Поднятие гантелей три-четыре раза в неделю помогут сжечь жир Фото:

Профессиональный тренер по фитнесу Сорайя поделилась эффективной стратегией для тех, кто желает избавиться от жира на животе. Она утверждает, что ключ к успеху заключается в поддержании небольшого дефицита калорий и регулярных тренировках.

«Если вы потребляете слишком мало калорий, особенно после 35 лет, это может замедлить ваш метаболизм и помешать потере веса», — заявила Сорайя изданию Bristolpost. По ее словам, важно установить баланс, позволяющий телу эффективно сжигать жир.

Для достижения лучших результатов специалист рекомендует уделять внимание не только питанию, но и физическим упражнениям. Поднятие тяжестей три-четыре раза в неделю помогает нарастить мышечную массу и ускорить метаболизм, что ведет к более активному сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Она предложила использовать гантели для тренировки дома или посещать фитнес-зал.

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Профессиональный тренер по фитнесу Сорайя поделилась эффективной стратегией для тех, кто желает избавиться от жира на животе. Она утверждает, что ключ к успеху заключается в поддержании небольшого дефицита калорий и регулярных тренировках. «Если вы потребляете слишком мало калорий, особенно после 35 лет, это может замедлить ваш метаболизм и помешать потере веса», — заявила Сорайя изданию Bristolpost. По ее словам, важно установить баланс, позволяющий телу эффективно сжигать жир. Для достижения лучших результатов специалист рекомендует уделять внимание не только питанию, но и физическим упражнениям. Поднятие тяжестей три-четыре раза в неделю помогает нарастить мышечную массу и ускорить метаболизм, что ведет к более активному сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Она предложила использовать гантели для тренировки дома или посещать фитнес-зал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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