Shot: в Москве раздались хлопки, полыхает мощный пожар. Видео

Shot: в Москве полыхает склад автозапчастей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , покрышки, пепелище, последствие пожара
Склад автозапчастей загорелся в Москве Фото:

На западе Москвы разгорелся мощный пожар на улице Горбунова. Как сообщает telegram-канал Shot, там горит склад автозапчастей. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

«Сильный пожар на западе Москвы. Горит склад автозапчастей на улице Горбунова», — сообщает telegram-канал Shot. Известно, что пожар разгорелся на площади в 600 квадратных метров. При этом не сообщается, что стало причиной возгорания. Очевидцы говорят, что были слышны громкие хлопки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На западе Москвы разгорелся мощный пожар на улице Горбунова. Как сообщает telegram-канал Shot, там горит склад автозапчастей. Очевидцы сообщают о звуках взрывов. «Сильный пожар на западе Москвы. Горит склад автозапчастей на улице Горбунова», — сообщает telegram-канал Shot. Известно, что пожар разгорелся на площади в 600 квадратных метров. При этом не сообщается, что стало причиной возгорания. Очевидцы говорят, что были слышны громкие хлопки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...