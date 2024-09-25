Склад автозапчастей загорелся в Москве
На западе Москвы разгорелся мощный пожар на улице Горбунова. Как сообщает telegram-канал Shot, там горит склад автозапчастей. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.
«Сильный пожар на западе Москвы. Горит склад автозапчастей на улице Горбунова», — сообщает telegram-канал Shot. Известно, что пожар разгорелся на площади в 600 квадратных метров. При этом не сообщается, что стало причиной возгорания. Очевидцы говорят, что были слышны громкие хлопки.
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