24 сентября 2024

В Екатеринбурге заменят полсотни гнилых троллейбусов на новые

Екатеринбург закупит полсотни новых троллейбусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, троллейбусы, екатеринбург 300
Почти 50% троллейбусного парка заменят власти Фото:

Власти Екатеринбурга закупят 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, что позволит обновить почти 50% парка этого вида транспорта. Подобные модели город получил в год его 300-летия, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Продолжаем поэтапно обновлять подвижной состав городского общественного транспорта. Объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», — написал глава Екатеринбурга.

По его словам, город продолжит обновлять парк общественного транспорта — мэрия уже готовится объявить конкурс на закупку десяти трамваев. «Ждет своего обновления и автобусный парк: приобретем еще 30 автобусов, из которых 12 особо большого класса — „гармошки“» — отметил Орлов. Данные автобусы будут курсировать на самых загруженных маршрутах.

Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. На эти мероприятия за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 миллиарда рублей (большая часть денег предусмотрена на текущий год).

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Власти Екатеринбурга закупят 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, что позволит обновить почти 50% парка этого вида транспорта. Подобные модели город получил в год его 300-летия, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Продолжаем поэтапно обновлять подвижной состав городского общественного транспорта. Объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», — написал глава Екатеринбурга. По его словам, город продолжит обновлять парк общественного транспорта — мэрия уже готовится объявить конкурс на закупку десяти трамваев. «Ждет своего обновления и автобусный парк: приобретем еще 30 автобусов, из которых 12 особо большого класса — „гармошки“» — отметил Орлов. Данные автобусы будут курсировать на самых загруженных маршрутах. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. На эти мероприятия за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 миллиарда рублей (большая часть денег предусмотрена на текущий год).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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