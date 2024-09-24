В Екатеринбурге заменят полсотни гнилых троллейбусов на новые

Власти Екатеринбурга закупят 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, что позволит обновить почти 50% парка этого вида транспорта. Подобные модели город получил в год его 300-летия, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Продолжаем поэтапно обновлять подвижной состав городского общественного транспорта. Объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», — написал глава Екатеринбурга.
По его словам, город продолжит обновлять парк общественного транспорта — мэрия уже готовится объявить конкурс на закупку десяти трамваев. «Ждет своего обновления и автобусный парк: приобретем еще 30 автобусов, из которых 12 особо большого класса — „гармошки“» — отметил Орлов. Данные автобусы будут курсировать на самых загруженных маршрутах.
Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. На эти мероприятия за три года из бюджета Свердловской области потратят порядка 2,7 миллиарда рублей (большая часть денег предусмотрена на текущий год).
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