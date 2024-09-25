В деле отравившихся пельменями детей появился неожиданный поворот

В пробах продуктов, которые ели погибшие под Красноярском дети, не обнаружено вредных или отравляющих веществ. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю. Там также отметили, что провели воду, которую пили в этой семье — она тоже безопасна. Сообщение опубликовано в telegram-канале Следкома.
О страшной трагедии под Красноярском стало известно 21 сентября. Многодетная семья купила на ужин пельмени и курицу. Родители и четверо детей получили тяжелое отравление. Трое из детей скончались сразу, еще один ребенок умер на следующий день. Родители выжили. Причиной трагедии называли применение препарата от насекомых, но близкий родственник семьи отверг эту версию.
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