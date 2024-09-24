Что известно о будущем прокуроре Челябинской области Игоре Донгаузере

Совфед утвердил кандидатуру Донгаузера на пост прокурора Челябинской области

Игорь Донгаузер ждет отправки в Челябинскую область Фото: Прокуратура Кемеровской области — Кузбассаepp.genproc.gov.ru

Совет Федерации на очередном заседании 25 сентября согласовал кандидатуру Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Документ о его назначении осталось подписать президенту РФ Владимиру Путину. Что известно о будущем прокуроре области — в материале URA.RU.

Малая родина и учебное время

Донгаузер родился 10 июня 1982 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2004 году он с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция».

Начало карьеры

Сразу после окончания института Донгаузер устроился на работу в прокуратуру Петродворцового района Санкт-Петербурга. В северной столице он проработал до 2022 года, успев попробовать свои силы в разных отделах и на разных должностях. Он работал:

помощником прокурора Петродворцового района;

старшим помощником прокурора Петродворцового района;

прокурором первого зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью РУВД, органов МЧС и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга;

заместителем прокуроров Петродворцового, Кировского, Калининского районов Санкт-Петербурга;

прокурором Кировского района Санкт-Петербурга.

В 2022 году был назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области — Кузбасса.

Личная жизнь

О личной жизни Донгаузера известно не так много. На официальном сайте прокуратуры сообщается, что он женат, воспитывает троих детей

Уровень заработной платы

Согласно открытым сведениям, за 2019 год Донгаузер задекларировал доход в 3 млн 753тысяч 860 рублей, в 2020 году прокурор заработал 2 млн 008 тысяч 898 рублей, в 2021 году — 2 млн 055 тысяч 355 рублей. С 2022 года декларации госслужащих перестали выкладывать в открытый доступ. Судя по последней декларации, в собственности Донгаузера также находятся автомобиль Nissan Terrano и квартира в общей собственности площадью 80,9 квадратных метров.

Награды за службу

За службу Донгаузер имеет ряд ведомственных наград. Среди них знак отличия «За верность закону» III степени, почетная грамота, юбилейная медаль «300 лет прокуратуре России».

Отзывы коллег

Донгаузер имеет превосходную репутацию среди коллег. Они считаются с его опытом работы в органах прокуратуры.