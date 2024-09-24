24 сентября 2024

Тагильчанин обокрал водителя на миллионы рублей, спрятанные в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, водитель автобуса, водитель, автобус, пассжиры автобуса
Водителю вернули только часть суммы (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 23-летний парень украл 3,9 миллиона рублей водителя, которые были спрятаны в автобусе, принадлежащего МУП «Тагильский трамвай». Вора поймали, однако часть суммы он успел потратить. Суд назначил виновному три года лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мужчина, полагая, что в автобусе может храниться ценное имущество, выдавил переднюю пассажирскую дверь и проник в салон, откуда тайно похитил находящиеся под панелью приборов денежные средства в общей сумме свыше 3,9 млн рублей, принадлежащие водителю», — пояснили в ведомстве. До задержания обвиняемый успел потратить 441 тысячу рублей, а остальную сумму силовики вернули потерпевшему.

Тагильчанин свою вину признал в полном объеме. «Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре.

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В Нижнем Тагиле 23-летний парень украл 3,9 миллиона рублей водителя, которые были спрятаны в автобусе, принадлежащего МУП «Тагильский трамвай». Вора поймали, однако часть суммы он успел потратить. Суд назначил виновному три года лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина, полагая, что в автобусе может храниться ценное имущество, выдавил переднюю пассажирскую дверь и проник в салон, откуда тайно похитил находящиеся под панелью приборов денежные средства в общей сумме свыше 3,9 млн рублей, принадлежащие водителю», — пояснили в ведомстве. До задержания обвиняемый успел потратить 441 тысячу рублей, а остальную сумму силовики вернули потерпевшему. Тагильчанин свою вину признал в полном объеме. «Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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