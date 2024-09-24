Происшествия Тагильчанин обокрал водителя на миллионы рублей, спрятанные в автобусе 25 сентября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 + Водителю вернули только часть суммы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле 23-летний парень украл 3,9 миллиона рублей водителя, которые были спрятаны в автобусе, принадлежащего МУП «Тагильский трамвай». Вора поймали, однако часть суммы он успел потратить. Суд назначил виновному три года лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина, полагая, что в автобусе может храниться ценное имущество, выдавил переднюю пассажирскую дверь и проник в салон, откуда тайно похитил находящиеся под панелью приборов денежные средства в общей сумме свыше 3,9 млн рублей, принадлежащие водителю», — пояснили в ведомстве. До задержания обвиняемый успел потратить 441 тысячу рублей, а остальную сумму силовики вернули потерпевшему. Тагильчанин свою вину признал в полном объеме. «Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле 23-летний парень украл 3,9 миллиона рублей водителя, которые были спрятаны в автобусе, принадлежащего МУП «Тагильский трамвай». Вора поймали, однако часть суммы он успел потратить. Суд назначил виновному три года лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина, полагая, что в автобусе может храниться ценное имущество, выдавил переднюю пассажирскую дверь и проник в салон, откуда тайно похитил находящиеся под панелью приборов денежные средства в общей сумме свыше 3,9 млн рублей, принадлежащие водителю», — пояснили в ведомстве. До задержания обвиняемый успел потратить 441 тысячу рублей, а остальную сумму силовики вернули потерпевшему. Тагильчанин свою вину признал в полном объеме. «Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям