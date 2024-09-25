Mash: вейпы в России запретят для одной категории граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минтранс предлагает ввести запрет на курение вейпов за рулем
Минтранс предлагает ввести запрет на курение вейпов за рулем Фото:

В России предлагают ввести запрет на использование вейпов за рулем для водителей, а также ужесточить контроль за вниманием водителей к дороге. Нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

«Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронок и одноразок за рулем», — сообщает telegram-канал Mash. Изменения могут затронуть пункт 2.7 ПДД, который уже запрещает водителям пользоваться телефоном без специальной подставки.

Камеры видеофиксации будут отслеживать не только использование смартфонов, но и любые другие действия, занимающие руки водителя. В случае фиксации нарушения предусмотрен штраф. Обсуждение касается также и обычных сигарет, однако этот вопрос будет рассмотрен отдельно. Проект поправок находится на стадии публичного обсуждения и будет доработан до 10 октября текущего года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предлагают ввести запрет на использование вейпов за рулем для водителей, а также ужесточить контроль за вниманием водителей к дороге. Нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. «Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронок и одноразок за рулем», — сообщает telegram-канал Mash. Изменения могут затронуть пункт 2.7 ПДД, который уже запрещает водителям пользоваться телефоном без специальной подставки. Камеры видеофиксации будут отслеживать не только использование смартфонов, но и любые другие действия, занимающие руки водителя. В случае фиксации нарушения предусмотрен штраф. Обсуждение касается также и обычных сигарет, однако этот вопрос будет рассмотрен отдельно. Проект поправок находится на стадии публичного обсуждения и будет доработан до 10 октября текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...