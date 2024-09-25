Mash: вейпы в России запретят для одной категории граждан

В России предлагают ввести запрет на использование вейпов за рулем для водителей, а также ужесточить контроль за вниманием водителей к дороге. Нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
«Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронок и одноразок за рулем», — сообщает telegram-канал Mash. Изменения могут затронуть пункт 2.7 ПДД, который уже запрещает водителям пользоваться телефоном без специальной подставки.
Камеры видеофиксации будут отслеживать не только использование смартфонов, но и любые другие действия, занимающие руки водителя. В случае фиксации нарушения предусмотрен штраф. Обсуждение касается также и обычных сигарет, однако этот вопрос будет рассмотрен отдельно. Проект поправок находится на стадии публичного обсуждения и будет доработан до 10 октября текущего года.
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