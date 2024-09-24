Общество Здоровье РПН рекомендовал ввести масочный режим в Свердловской области 25 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + Руководители учреждений обязаны обеспечить масками своих сотрудников Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Роспотребнадзор призвал органы власти и предприятия Свердловской области ввести масочный режим. Об этом рассказала заместитель руководителя РПН Анжелика Пономарева. «В преддверии сезона ОРВИ управлением Роспотребнадзора подготовлен пакет документов, он направлен в органы власти и на предприятия. В документах предписаны меры профилактики, в том числе введение масочного режима во время подъема заболеваемости», — сказала Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС. При этом она отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно. По ее словам, чаще всего жители Среднего Урала заражаются риновирусом. Однако самым частым возбудителем пневмоний становятся пневмококки и микоплазма. За последний месяц медики израсходовали 77% от общего запаса вакцин против гриппа. Это связано с ростом заболеваемости — за минувшую неделю в регионе зарегистрировано почти 33 тысячи случаев ОРВИ. В связи с этим власти закупили крупную партию вакцины в виде 580 тысяч доз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Роспотребнадзор призвал органы власти и предприятия Свердловской области ввести масочный режим. Об этом рассказала заместитель руководителя РПН Анжелика Пономарева. «В преддверии сезона ОРВИ управлением Роспотребнадзора подготовлен пакет документов, он направлен в органы власти и на предприятия. В документах предписаны меры профилактики, в том числе введение масочного режима во время подъема заболеваемости», — сказала Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС. При этом она отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно. По ее словам, чаще всего жители Среднего Урала заражаются риновирусом. Однако самым частым возбудителем пневмоний становятся пневмококки и микоплазма. За последний месяц медики израсходовали 77% от общего запаса вакцин против гриппа. Это связано с ростом заболеваемости — за минувшую неделю в регионе зарегистрировано почти 33 тысячи случаев ОРВИ. В связи с этим власти закупили крупную партию вакцины в виде 580 тысяч доз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям