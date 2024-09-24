24 сентября 2024

Экс-мэру Челябинска Котовой вручат знак сенатора на следующем заседании Совфеда

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Гордума новый состав, выборы Буякова. Челябинск , котова наталья
Наталья Котова будет участвовать в следующем заседании Совфеда Фото:

Экс-мэр Челябинска Наталья Котовой, делегированная губернатором Алексеем Текслером в Совет Федерации получит нагрудный знак и удостоверение сенатора на следующей сессии Совфеда. Об этом на заседании 25 сентября заявила спикер Валентина Матвиенко.

«Наталья Петровна Котова, от исполнительной власти Челябинской области, получит нагрудный знак и удостоверение на следующей сессии. Сегодня она отсутствует», — заявила Матвиенко.

Котова перешла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравший на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Встреча с главой региона, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламента, прошла 23 сентября.

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Экс-мэр Челябинска Наталья Котовой, делегированная губернатором Алексеем Текслером в Совет Федерации получит нагрудный знак и удостоверение сенатора на следующей сессии Совфеда. Об этом на заседании 25 сентября заявила спикер Валентина Матвиенко. «Наталья Петровна Котова, от исполнительной власти Челябинской области, получит нагрудный знак и удостоверение на следующей сессии. Сегодня она отсутствует», — заявила Матвиенко. Котова перешла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравший на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Встреча с главой региона, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламента, прошла 23 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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