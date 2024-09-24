Экс-мэру Челябинска Котовой вручат знак сенатора на следующем заседании Совфеда

Экс-мэр Челябинска Наталья Котовой, делегированная губернатором Алексеем Текслером в Совет Федерации получит нагрудный знак и удостоверение сенатора на следующей сессии Совфеда. Об этом на заседании 25 сентября заявила спикер Валентина Матвиенко.
«Наталья Петровна Котова, от исполнительной власти Челябинской области, получит нагрудный знак и удостоверение на следующей сессии. Сегодня она отсутствует», — заявила Матвиенко.
Котова перешла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравший на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Встреча с главой региона, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламента, прошла 23 сентября.
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