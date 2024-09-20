20 сентября 2024

Губернатор Текслер отправил в Совет Федерации мэра Челябинска Котову

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексеем Текслером объектов дорожного строительства. Челябинск, текслер алексей, улица тернопольская, котова наталья
Алексей Текслер направил Наталью Котову в Совет Федерации Фото:

Представлять исполнительную власть в Совете Федерации будет мэр Челябинска Наталья Котова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну», — говорится в документе, подписанном Текслером.

В ближайшее время Котова сложит полномочия мэра. Перед выборами Текслер озвучил губернаторскую тройку, один из членов которой станет членом Совета Федерации. В нее вошли Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Октябрьского района Михаил Молчан.

На пост мэра Челябинска рассматриваются пять кандидатов. Это вице-губернаторы Андрей Фалейчик и Станислав Мошаров, глава Сосновского района Евгений Ваганов, председатель Контрольно-счетной палаты области региона Алексей Лошкин и депутат заксобрания Сергей Буяков.

Текслер выиграл выборы на пост губернатора с результатом 81,28%. Тем самым срок его полномочий на этом посту составит еще пять лет.

Пять лет назад, в начале первого губернаторского срока Текслера, его сенаторская тройка включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикера заксобрания области Владимира Мякуша. Фаворитом тогда изначально считалась Павлова, которая в итоге пять лет отработала в качестве сенатора.

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Представлять исполнительную власть в Совете Федерации будет мэр Челябинска Наталья Котова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. «Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну», — говорится в документе, подписанном Текслером. В ближайшее время Котова сложит полномочия мэра. Перед выборами Текслер озвучил губернаторскую тройку, один из членов которой станет членом Совета Федерации. В нее вошли Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Октябрьского района Михаил Молчан. На пост мэра Челябинска рассматриваются пять кандидатов. Это вице-губернаторы Андрей Фалейчик и Станислав Мошаров, глава Сосновского района Евгений Ваганов, председатель Контрольно-счетной палаты области региона Алексей Лошкин и депутат заксобрания Сергей Буяков. Текслер выиграл выборы на пост губернатора с результатом 81,28%. Тем самым срок его полномочий на этом посту составит еще пять лет. Пять лет назад, в начале первого губернаторского срока Текслера, его сенаторская тройка включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикера заксобрания области Владимира Мякуша. Фаворитом тогда изначально считалась Павлова, которая в итоге пять лет отработала в качестве сенатора.
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