Экс-полпред Путина в УрФО Владимир Якушев 25 сентября был утвержден на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Место Якушева в полпредстве, по словам источников агентства, займет спикер парламента ДНР Артем Жога, что расстроило политистэблшмент ЯНАО, который ожидал увидеть на этом посту экс-губернатора Дмитрия Кобылкина.
«Кобылкин — фигура знакомая и понятная ямальским элитам. От Жоги же ожидают детальной проработки вопросов, связанных с поддержкой регионом СВО. К тому же, новый полпред, насколько известно, связей с округом не имеет, а значит и делить местных на „своих“ и „чужих“ не будет. Вопрос только в том, хватит ли Жоге сил на серьезные решения и изменения — открыто противостоять ему, конечно, никто не решится, а вот скрыто противодействовать для защиты собственных интересов — вполне», — рассказал URA.RU источник в политкругах региона.
Собеседники агентства высказывают и альтернативную позицию: по их словам, Артем Жога, будучи представителем «военного класса», вероятно, начнет развивать проекты связанные с поддержкой участников СВО и их семей, однако больших изменений в политическом курсе это не вызовет. Источники приводят в пример движение «В защиту прав человека труда», созданное бывшим уральским полпредом, рабочим «Уралвагонзавода» Игорем Холманских, — движение получило широкую огласку во время нахождения Холманских на посту (2012 — 2018 гг.), но забылось после того, как новым полпредом назначили Николая Цуканова.
Другой источник, соглашаясь с тем, что фигура экс-губернатора Кобылкина была бы идеальной для Ямала отмечает, что проблем с новым полпредом у региона возникнуть не должно. «Политическая и административная система округа достаточно стабильна, способна решать федеральные задачи — со временем и Жога увидит, как с ними справляется управленческая команда Ямала», — замечает собеседник.
Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин в разговоре с URA.RU отметил, что предпосылок к изменениям в отношениях между полпредством и регионами назначение Артема Жоги не несет. Эксперт при этом не исключает, что со сменой полпреда в УрФО будут появляться новые интересные проекты.
«Мы не видим каких-то серьезных проблем, которые не решаются на уровне регионального управления. В УрФО недавно избраны губернаторы, у них есть достаточно большой управленческий люфт — это на самом деле люди с опытом работы, поэтому я думаю, что если им надо какие-то вопросы решить, то Москва может сделать это напрямую, через управление внутренней политики. Полпредство же будет выполнять ту задачу, которую выполняло всегда. Изменения во взаимоотношениях полпредства и регионов, конечно, могут произойти, но для этого должно что-то измениться в политическом ландшафте в стране. Пока я не вижу предпосылок для изменений», — рассказал URA.RU Евгений Забродин.
Как ранее сообщало URA.RU, после перехода Владимира Якушева в Совет Федерации на посту полпреда президента РФ в УрФО его, вероятнее всего, сменит председатель парламента ДНР Артем Жога. Экс-губернатор ЯНАО, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, которого прежде называли одним из кандидатов на пост полпреда, рассматривался на эту должность лишь на старте кадровой интриги.
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