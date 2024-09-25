В центре Екатеринбурга появится тоннель

В Екатеринбурге под улицей Куйбышева появится тоннель через Исеть
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Экскурсия с Еленой Прислоновой. Екатеринбург, люди, туннель, тоннель, свет в конце, силуэты
Длина тоннеля составит 30 метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге под улицей Куйбышева появится 30-метровый тоннель через реку Исеть. На его строительство к ноябрю 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал администрации.

«Ориентировочно его длина составит 30 метров, а ширина — четыре метра. Входные порталы пешеходного тоннеля и его стены осветят по технологии Slide-mapping (проекция картин на поверхности). Внутри установят видеонаблюдение, а рядом с ним — скамейки и урны», — следует из сообщения.

Отмечается, что ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Сам мост, под которым проведут тоннель, оборудуют подсветкой.

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В Екатеринбурге под улицей Куйбышева появится 30-метровый тоннель через реку Исеть. На его строительство к ноябрю 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал администрации. «Ориентировочно его длина составит 30 метров, а ширина — четыре метра. Входные порталы пешеходного тоннеля и его стены осветят по технологии Slide-mapping (проекция картин на поверхности). Внутри установят видеонаблюдение, а рядом с ним — скамейки и урны», — следует из сообщения. Отмечается, что ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Сам мост, под которым проведут тоннель, оборудуют подсветкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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