В центре Екатеринбурга появится тоннель

В Екатеринбурге под улицей Куйбышева появится тоннель через Исеть

Длина тоннеля составит 30 метров (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге под улицей Куйбышева появится 30-метровый тоннель через реку Исеть. На его строительство к ноябрю 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал администрации.

«Ориентировочно его длина составит 30 метров, а ширина — четыре метра. Входные порталы пешеходного тоннеля и его стены осветят по технологии Slide-mapping (проекция картин на поверхности). Внутри установят видеонаблюдение, а рядом с ним — скамейки и урны», — следует из сообщения.

Отмечается, что ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Сам мост, под которым проведут тоннель, оборудуют подсветкой.