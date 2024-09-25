В Екатеринбурге возник дефицит запчастей для китайских авто

Запчасти на старые авто стоят от 10 до 20 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возник дефицит запчастей для автомобилей китайских производителей. В основном это коснулось новых моделей и тех, что выпускались малыми партиями несколько лет назад. Об этом URA.RU рассказали в компании по продаже автозапчастей ООО «Даокарс».

«Дефицит на запчасти определенно есть. Особенно это касается новых авто и выпущенных в 2017—2019 годах. Автомобили с такими сборками завозились буквально один-два раза, однако люди продолжают на них ездить и искать детали для ремонта», — прокомментировал Дмитрий, эксперт по подбору деталей. Он добавил, что редкие запчасти остались в единичных экземплярах на складах, и найти их сложно.

По его словам, производители «схитрили» и на некоторые новые китайские автомобили установили запчасти от прошлых моделей, переименовали детали. На авто 2017 года запчасти практически не найти, поэтому поставщики значительно повышают на них цены. Диапазон стоимости деталей составляет от 10 до 20 тысяч рублей.