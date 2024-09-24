Текслер объявил о старте отопительного сезона в Челябинской области

25 сентября 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер объявил о начале отопительного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 25 сентября стартует отопительный сезон. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Поэтапный запуск отопления начали 25 муниципалитетов, еще шесть начинают сегодня. Два важных поручения главам муниципалитетов. Первое: начинать подключение надо заблаговременно, не тянуть до последнего. В целом у нас все города и районы к отопительному сезону готовы. В зоне прямой ответственности руководителей муниципалитетов оперативная реакция на любые инциденты. За это буду спрашивать особо», — подчеркнул Текслер. Второе поручение Текслера — приоритет социальным учреждениям. По мнению губернатора, детские сады, школы и больницы нужно подключать к теплу по первому запросу, в отдельном порядке. Текслер добавил, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Своевременное подключение тепла поможет избежать дополнительных рисков для детей. Он объявил, что в регионе строятся восемь котельных. В трех из них — Верхнем Уфалее, Юрюзани и Кусе — работы находятся на завершающей стадии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 25 сентября стартует отопительный сезон. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Поэтапный запуск отопления начали 25 муниципалитетов, еще шесть начинают сегодня. Два важных поручения главам муниципалитетов. Первое: начинать подключение надо заблаговременно, не тянуть до последнего. В целом у нас все города и районы к отопительному сезону готовы. В зоне прямой ответственности руководителей муниципалитетов оперативная реакция на любые инциденты. За это буду спрашивать особо», — подчеркнул Текслер. Второе поручение Текслера — приоритет социальным учреждениям. По мнению губернатора, детские сады, школы и больницы нужно подключать к теплу по первому запросу, в отдельном порядке. Текслер добавил, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Своевременное подключение тепла поможет избежать дополнительных рисков для детей. Он объявил, что в регионе строятся восемь котельных. В трех из них — Верхнем Уфалее, Юрюзани и Кусе — работы находятся на завершающей стадии.