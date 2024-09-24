24 сентября 2024

Текслер объявил о старте отопительного сезона в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер объявил о начале отопительного сезона Фото:

В Челябинской области 25 сентября стартует отопительный сезон. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Поэтапный запуск отопления начали 25 муниципалитетов, еще шесть начинают сегодня. Два важных поручения главам муниципалитетов. Первое: начинать подключение надо заблаговременно, не тянуть до последнего. В целом у нас все города и районы к отопительному сезону готовы. В зоне прямой ответственности руководителей муниципалитетов оперативная реакция на любые инциденты. За это буду спрашивать особо», — подчеркнул Текслер.

Второе поручение Текслера — приоритет социальным учреждениям. По мнению губернатора, детские сады, школы и больницы нужно подключать к теплу по первому запросу, в отдельном порядке.

Текслер добавил, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Своевременное подключение тепла поможет избежать дополнительных рисков для детей. Он объявил, что в регионе строятся восемь котельных. В трех из них — Верхнем Уфалее, Юрюзани и Кусе — работы находятся на завершающей стадии.

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В Челябинской области 25 сентября стартует отопительный сезон. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Поэтапный запуск отопления начали 25 муниципалитетов, еще шесть начинают сегодня. Два важных поручения главам муниципалитетов. Первое: начинать подключение надо заблаговременно, не тянуть до последнего. В целом у нас все города и районы к отопительному сезону готовы. В зоне прямой ответственности руководителей муниципалитетов оперативная реакция на любые инциденты. За это буду спрашивать особо», — подчеркнул Текслер. Второе поручение Текслера — приоритет социальным учреждениям. По мнению губернатора, детские сады, школы и больницы нужно подключать к теплу по первому запросу, в отдельном порядке. Текслер добавил, что сезон вирусных инфекций в этом году начался раньше обычного. Своевременное подключение тепла поможет избежать дополнительных рисков для детей. Он объявил, что в регионе строятся восемь котельных. В трех из них — Верхнем Уфалее, Юрюзани и Кусе — работы находятся на завершающей стадии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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