В десятки курганских домов возвращается горячая вода
После успешных гидравлических испытаний в Кургане начинается восстановление горячего водоснабжения в северной части города. Об этом рассказала пресс-служба Курганской генерирующей компании.
«Горячая вода постепенно вернется в квартиры жителей в течение ближайших трех дней», — уточняет telegram-канал организации. Это касается домов на улицах Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в Кургане.
Ранее URA.RU сообщало, что найденный в ходе испытаний дефект оставил без горячей воды несколько домов в центре Кургана. Здесь начаты работы по устранению проблемы.
Список домов Кургана, где включат горячую воду, начиная с 25 сентября
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