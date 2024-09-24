24 сентября 2024

Десятки домов в Кургане получат горячую воду после успешных испытаний. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В десятки курганских домов возвращается горячая вода
В десятки курганских домов возвращается горячая вода Фото:

После успешных гидравлических испытаний в Кургане начинается восстановление горячего водоснабжения в северной части города. Об этом рассказала пресс-служба Курганской генерирующей компании.

«Горячая вода постепенно вернется в квартиры жителей в течение ближайших трех дней», — уточняет telegram-канал организации. Это касается домов на улицах Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что найденный в ходе испытаний дефект оставил без горячей воды несколько домов в центре Кургана. Здесь начаты работы по устранению проблемы.

Список домов Кургана, где включат горячую воду, начиная с 25 сентября
Список домов Кургана, где включат горячую воду, начиная с 25 сентября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После успешных гидравлических испытаний в Кургане начинается восстановление горячего водоснабжения в северной части города. Об этом рассказала пресс-служба Курганской генерирующей компании. «Горячая вода постепенно вернется в квартиры жителей в течение ближайших трех дней», — уточняет telegram-канал организации. Это касается домов на улицах Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что найденный в ходе испытаний дефект оставил без горячей воды несколько домов в центре Кургана. Здесь начаты работы по устранению проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...