Песков отметил необходимость возобновления ДСНВ с США

25 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что без рассмотрения ядерных факторов новый ДСНВ невозможен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Песков подчеркнул важность нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после заявлений Белого дома. Решение о дальнейших шагах остается за президентом России Владимиром Путиным, и РФ готова к переговорам при определенных условиях. «Президент России заявлял, что договорно-правовая база в области стратегической стабильности необходима безусловно. Ответственность лежит на наших странах, но говорить о безопасности с учетом новых факторов и без рассмотрения всех ядерных факторов в совокупности невозможно. Все нужно рассматривать в одном котле», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он также упомянул, что пока не получено ответа от американской стороны, но подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры. Ранее в Белом доме было заявлено о готовности Соединенных Штатов возобновить переговоры с Россией по ДСНВ. Отмечалось, что США ожидают ответа от Москвы на эту инициативу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Песков подчеркнул важность нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после заявлений Белого дома. Решение о дальнейших шагах остается за президентом России Владимиром Путиным, и РФ готова к переговорам при определенных условиях. «Президент России заявлял, что договорно-правовая база в области стратегической стабильности необходима безусловно. Ответственность лежит на наших странах, но говорить о безопасности с учетом новых факторов и без рассмотрения всех ядерных факторов в совокупности невозможно. Все нужно рассматривать в одном котле», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он также упомянул, что пока не получено ответа от американской стороны, но подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры. Ранее в Белом доме было заявлено о готовности Соединенных Штатов возобновить переговоры с Россией по ДСНВ. Отмечалось, что США ожидают ответа от Москвы на эту инициативу.