Песков отметил необходимость возобновления ДСНВ с США

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что без рассмотрения ядерных факторов новый ДСНВ невозможен Фото:

Песков подчеркнул важность нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после заявлений Белого дома. Решение о дальнейших шагах остается за президентом России Владимиром Путиным, и РФ готова к переговорам при определенных условиях.

«Президент России заявлял, что договорно-правовая база в области стратегической стабильности необходима безусловно. Ответственность лежит на наших странах, но говорить о безопасности с учетом новых факторов и без рассмотрения всех ядерных факторов в совокупности невозможно. Все нужно рассматривать в одном котле», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он также упомянул, что пока не получено ответа от американской стороны, но подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры.

Ранее в Белом доме было заявлено о готовности Соединенных Штатов возобновить переговоры с Россией по ДСНВ. Отмечалось, что США ожидают ответа от Москвы на эту инициативу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Песков подчеркнул важность нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после заявлений Белого дома. Решение о дальнейших шагах остается за президентом России Владимиром Путиным, и РФ готова к переговорам при определенных условиях. «Президент России заявлял, что договорно-правовая база в области стратегической стабильности необходима безусловно. Ответственность лежит на наших странах, но говорить о безопасности с учетом новых факторов и без рассмотрения всех ядерных факторов в совокупности невозможно. Все нужно рассматривать в одном котле», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он также упомянул, что пока не получено ответа от американской стороны, но подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры. Ранее в Белом доме было заявлено о готовности Соединенных Штатов возобновить переговоры с Россией по ДСНВ. Отмечалось, что США ожидают ответа от Москвы на эту инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...