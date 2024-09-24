24 сентября 2024

В Челябинске на фестивале ЗОЖ пройдут соревнования по северной ходьбе

© Служба новостей «URA.RU»
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В категории "Перспектива" будут участвовать любители северной ходьбы, а в "Профи" - профессионалы
В категории "Перспектива" будут участвовать любители северной ходьбы, а в "Профи" - профессионалы Фото:

В Челябинске 28 сентября в парке имени Гагарина стартует фестиваль здорового образа жизни «Здоровое поколение». В этот же день состоятся соревнования по северной ходьбе. Мероприятие соберет как любителей, так и профессиональных спортсменов, сообщили 25 сентября в пресс-службе управления культуры областного центра.

«В парке Гагарина 28 сентября в 12:00 будет дан старт спортивно-зрелищным состязаниям по северной ходьбе среди любителей и профессионалов. Участники фестиваля смогут побороться за главные призы в двух категориях: „Перспектива“ и „Профи“», — говорится в сообщении.

Поучаствовать в соревнованиях смогут челябинцы возрастом от 50 до 74 лет. Организаторы обещают участникам и зрителям фестиваля насыщенную программу, включающую не только спортивные мероприятия, но и конкурсы, полевую кухню и подарки.

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В Челябинске 28 сентября в парке имени Гагарина стартует фестиваль здорового образа жизни «Здоровое поколение». В этот же день состоятся соревнования по северной ходьбе. Мероприятие соберет как любителей, так и профессиональных спортсменов, сообщили 25 сентября в пресс-службе управления культуры областного центра. «В парке Гагарина 28 сентября в 12:00 будет дан старт спортивно-зрелищным состязаниям по северной ходьбе среди любителей и профессионалов. Участники фестиваля смогут побороться за главные призы в двух категориях: „Перспектива“ и „Профи“», — говорится в сообщении. Поучаствовать в соревнованиях смогут челябинцы возрастом от 50 до 74 лет. Организаторы обещают участникам и зрителям фестиваля насыщенную программу, включающую не только спортивные мероприятия, но и конкурсы, полевую кухню и подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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