В Челябинске на фестивале ЗОЖ пройдут соревнования по северной ходьбе

В Челябинске 28 сентября в парке имени Гагарина стартует фестиваль здорового образа жизни «Здоровое поколение». В этот же день состоятся соревнования по северной ходьбе. Мероприятие соберет как любителей, так и профессиональных спортсменов, сообщили 25 сентября в пресс-службе управления культуры областного центра.
«В парке Гагарина 28 сентября в 12:00 будет дан старт спортивно-зрелищным состязаниям по северной ходьбе среди любителей и профессионалов. Участники фестиваля смогут побороться за главные призы в двух категориях: „Перспектива“ и „Профи“», — говорится в сообщении.
Поучаствовать в соревнованиях смогут челябинцы возрастом от 50 до 74 лет. Организаторы обещают участникам и зрителям фестиваля насыщенную программу, включающую не только спортивные мероприятия, но и конкурсы, полевую кухню и подарки.
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