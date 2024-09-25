В РФ запретят передавать детей на усыновление в страны, где можно поменять пол

25 сентября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

ГД приняла в I чтении проект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме выступили с предложением запретить усыновление и опекунство над российскими детьми гражданам стран, где разрешена смена пола и заключение однополых браков. Об этом сообщила председатель ГД Анна Кузнецова. «Необходимо запретить гражданам стран, где разрешена смена пола и однополые браки, усыновление и опекунство над российскими детьми», — заявила Кузнецова на заседании Госдумы, трансляция проходит на сайте. Проект принят в первом чтении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме выступили с предложением запретить усыновление и опекунство над российскими детьми гражданам стран, где разрешена смена пола и заключение однополых браков. Об этом сообщила председатель ГД Анна Кузнецова. «Необходимо запретить гражданам стран, где разрешена смена пола и однополые браки, усыновление и опекунство над российскими детьми», — заявила Кузнецова на заседании Госдумы, трансляция проходит на сайте. Проект принят в первом чтении.