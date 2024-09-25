В РФ запретят передавать детей на усыновление в страны, где можно поменять пол

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
ГД приняла в I чтении проект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола Фото:

В Госдуме выступили с предложением запретить усыновление и опекунство над российскими детьми гражданам стран, где разрешена смена пола и заключение однополых браков. Об этом сообщила председатель ГД Анна Кузнецова.

«Необходимо запретить гражданам стран, где разрешена смена пола и однополые браки, усыновление и опекунство над российскими детьми», — заявила Кузнецова на заседании Госдумы, трансляция проходит на сайте. Проект принят в первом чтении.

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В Госдуме выступили с предложением запретить усыновление и опекунство над российскими детьми гражданам стран, где разрешена смена пола и заключение однополых браков. Об этом сообщила председатель ГД Анна Кузнецова. «Необходимо запретить гражданам стран, где разрешена смена пола и однополые браки, усыновление и опекунство над российскими детьми», — заявила Кузнецова на заседании Госдумы, трансляция проходит на сайте. Проект принят в первом чтении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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