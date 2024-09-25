Гордума Челябинска проведет внеочередное заседание, чтобы объявить выборы мэра

Челябинские депутаты запустят выборы нового мэра 1 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские депутаты проведут 1 октября внеочередное заседание городской думы, чтобы запустить процесс выборов нового мэра. Об этом сообщили 25 сентября источники URA.RU в политических кругах. После перехода в Совет Федерации экс-мэра Натальи Котовой миллионником временно управляет ее заместитель Александр Астахов.

«Конкурс будет объявлен 1 октября, для чего будет проведено внеочередное заседание. Он пройдет в сроки настолько сжатые, насколько это позволяет закон», — рассказал инсайдер. В думе от комментариев воздержались.

Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравший на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.

На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы приняла ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Астахов.