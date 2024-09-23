Гордума Челябинска определила временного градоначальника

Александр Астахов стал врио мэра Челябинска в связи с переходом в Совет Федерации действующего градоначальника Натальи Котовой. Такое решение приняли 24 сентября депутаты гордумы областного центра на первой после выборов сессии, передает корреспондент URA.RU.
«Временно руководить городом будет вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Решение принято при троих воздержавшихся», — объявил решение спикер думы Сергей Буяков.
В качестве вице-мэра Астахов курировал городское хозяйство и в целом сферу ЖКХ. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Сегодня депутаты гордумы приняли ее досрочную отставку с поста градоначальника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!