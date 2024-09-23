23 сентября 2024

Гордума Челябинска определила временного градоначальника

Александр Астахов на время стал мэром Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, теплосети, чктс, астахов александр, тепломагистраль
В качестве замглавы Челябинска Александр Астахов (слева) отвечал за сферу ЖКХ миллионника Фото:

Александр Астахов стал врио мэра Челябинска в связи с переходом в Совет Федерации действующего градоначальника Натальи Котовой. Такое решение приняли 24 сентября депутаты гордумы областного центра на первой после выборов сессии, передает корреспондент URA.RU.

«Временно руководить городом будет вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Решение принято при троих воздержавшихся», — объявил решение спикер думы Сергей Буяков.

В качестве вице-мэра Астахов курировал городское хозяйство и в целом сферу ЖКХ. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Сегодня депутаты гордумы приняли ее досрочную отставку с поста градоначальника.

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Александр Астахов стал врио мэра Челябинска в связи с переходом в Совет Федерации действующего градоначальника Натальи Котовой. Такое решение приняли 24 сентября депутаты гордумы областного центра на первой после выборов сессии, передает корреспондент URA.RU. «Временно руководить городом будет вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Решение принято при троих воздержавшихся», — объявил решение спикер думы Сергей Буяков. В качестве вице-мэра Астахов курировал городское хозяйство и в целом сферу ЖКХ. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Сегодня депутаты гордумы приняли ее досрочную отставку с поста градоначальника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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