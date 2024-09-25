Прокурор попросил отправить в колонию мужа опекунши убитого Далера Бобиева

25 сентября 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Скоро Александру Наумову вынесут приговор Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Прокурор попросил отправить в колонию на шесть лет мужа опекунши Вероники Наумовой — Александра Наумова — обвиняемого в истязаниях шестилетнего Далера Бобиева, погибшего в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из военного суда. Сейчас в суде проходят прения сторон по уголовному делу. Гособвинитель потребовал колонию общего режима для подсудимого. Наумов попал под уголовное преследование в этом году. Его жена находится в СИЗО с лета 2023 года. По версии следствия, она убила мальчика и скрыла труп, который позднее нашли в гараже Наумовых. Третьим фигурантом дела стал Даниил Егольников — племянник Вероники. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор попросил отправить в колонию на шесть лет мужа опекунши Вероники Наумовой — Александра Наумова — обвиняемого в истязаниях шестилетнего Далера Бобиева, погибшего в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из военного суда. Сейчас в суде проходят прения сторон по уголовному делу. Гособвинитель потребовал колонию общего режима для подсудимого. Наумов попал под уголовное преследование в этом году. Его жена находится в СИЗО с лета 2023 года. По версии следствия, она убила мальчика и скрыла труп, который позднее нашли в гараже Наумовых. Третьим фигурантом дела стал Даниил Егольников — племянник Вероники. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.