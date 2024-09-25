Челябинские приставы задержали эксгибициониста

Сотрудники Калининского районного отделения судебных приставов (РОСП) Челябинска помогли матери с ребенком, которые стали жертвами эксгибициониста. Подозреваемый был задержан. По факту инцидента в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU 25 сентября в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.
«Мы услышали громкие крики, какая-то женщина звала на помощь, побежали к ней, и она сама, увидев людей в форме, устремилась к нам. Женщина была с прогулочной коляской, в которой находился ребенок лет четырех. Она сообщила нам, что гуляла с ребенком, когда некий мужчина подошел к ним и совершил акт эксгибиционизма», — рассказал Максим Голоднов, начальник Калининского РОСП.
Сотрудники службы судебных приставов незамедлительно начали поиски подозреваемого. Он был обнаружен на скамейке во дворе. После опознания пострадавшей, мужчину передали полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (»б») за совершение насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. Эксгибиционисту грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!