Челябинские приставы задержали эксгибициониста

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Судебные приставы передали мужчину с формой отклоняющегося сексуального поведения полиции
Судебные приставы передали мужчину с формой отклоняющегося сексуального поведения полиции Фото:

Сотрудники Калининского районного отделения судебных приставов (РОСП) Челябинска помогли матери с ребенком, которые стали жертвами эксгибициониста. Подозреваемый был задержан. По факту инцидента в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU 25 сентября в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.

«Мы услышали громкие крики, какая-то женщина звала на помощь, побежали к ней, и она сама, увидев людей в форме, устремилась к нам. Женщина была с прогулочной коляской, в которой находился ребенок лет четырех. Она сообщила нам, что гуляла с ребенком, когда некий мужчина подошел к ним и совершил акт эксгибиционизма», — рассказал Максим Голоднов, начальник Калининского РОСП.

Сотрудники службы судебных приставов незамедлительно начали поиски подозреваемого. Он был обнаружен на скамейке во дворе. После опознания пострадавшей, мужчину передали полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (»б») за совершение насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. Эксгибиционисту грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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Сотрудники Калининского районного отделения судебных приставов (РОСП) Челябинска помогли матери с ребенком, которые стали жертвами эксгибициониста. Подозреваемый был задержан. По факту инцидента в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU 25 сентября в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области. «Мы услышали громкие крики, какая-то женщина звала на помощь, побежали к ней, и она сама, увидев людей в форме, устремилась к нам. Женщина была с прогулочной коляской, в которой находился ребенок лет четырех. Она сообщила нам, что гуляла с ребенком, когда некий мужчина подошел к ним и совершил акт эксгибиционизма», — рассказал Максим Голоднов, начальник Калининского РОСП. Сотрудники службы судебных приставов незамедлительно начали поиски подозреваемого. Он был обнаружен на скамейке во дворе. После опознания пострадавшей, мужчину передали полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (»б») за совершение насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. Эксгибиционисту грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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