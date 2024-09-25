Губернатор Тюменской области сменил заместителя

Павел Тараканов назначен на новую должность
Место отправленного в отставку замгубернатора — главы представительства региона в органах госвласти РФ Эдуарда Бакиева занял экс-сенатор Тараканов. Об этом сообщил информационный центр Правительства Тюменской области.
«Павел Тараканов назначен заместителем Губернатора Тюменской области. Стал руководителем Представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации», — сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.
Ранее Павел Тараканов уже работал на этой должности. Куда власти трудоустроят Бакиева — пока неизвестно.
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