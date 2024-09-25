Губернатор Тюменской области сменил заместителя

Губернатор Тюменской области Моор сменил заместителя
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Павел Тараканов назначен на новую должность
Павел Тараканов назначен на новую должность Фото:

Место отправленного в отставку замгубернатора — главы представительства региона в органах госвласти РФ Эдуарда Бакиева занял экс-сенатор Тараканов. Об этом сообщил информационный центр Правительства Тюменской области.

«Павел Тараканов назначен заместителем Губернатора Тюменской области. Стал руководителем Представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации», — сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

Ранее Павел Тараканов уже работал на этой должности. Куда власти трудоустроят Бакиева — пока неизвестно.

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Место отправленного в отставку замгубернатора — главы представительства региона в органах госвласти РФ Эдуарда Бакиева занял экс-сенатор Тараканов. Об этом сообщил информационный центр Правительства Тюменской области. «Павел Тараканов назначен заместителем Губернатора Тюменской области. Стал руководителем Представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации», — сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. Ранее Павел Тараканов уже работал на этой должности. Куда власти трудоустроят Бакиева — пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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