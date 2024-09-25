Министр обороны Украины заявил, что страна почти полностью зависима от Запада

Украина на 80% зависима от Европы и США. Киев связан закупками, логистикой и контрактами со Штатами, Евросоюзом (Францией, Германией и другими), Великобританией, НАТО и SAG-U (Группой содействия безопасности Украины) и EUCOM (Европейским Командованием ВС США). Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи <...> Мы на 80% зависимы от наших партнеров», — сообщил Рустем Умеров в интервью украинскому порталу LB.ua. Он отметил, что вооружением и военной техникой Минобороны Украины связано с США, Европой, SAG-U, EUCOM и IDCC (Международным координационным центром доноров) и НАТО. С ними Киев занимается закупками, логистикой и контрактами «в двустороннем формате в ежедневном режиме».
Ранее в украинском Минфине признали, что бюджета хватает только на военные расходы, а все остальные статьи спонсируют западные страны. В связи с этим МИД Украины призвал Запад продолжить оказывать финансовую помощь стране, сообщает RT.
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