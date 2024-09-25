Министр обороны Украины заявил, что страна почти полностью зависима от Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Украина на 80% зависит от Европы, западных организаций и США
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Украина на 80% зависит от Европы, западных организаций и США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина на 80% зависима от Европы и США. Киев связан закупками, логистикой и контрактами со Штатами, Евросоюзом (Францией, Германией и другими), Великобританией, НАТО и SAG-U (Группой содействия безопасности Украины) и EUCOM (Европейским Командованием ВС США). Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. 

«На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи <...> Мы на 80% зависимы от наших партнеров», — сообщил Рустем Умеров в интервью украинскому порталу LB.ua. Он отметил, что вооружением и военной техникой Минобороны Украины связано с США, Европой, SAG-U, EUCOM и IDCC (Международным координационным центром доноров) и НАТО. С ними Киев занимается закупками, логистикой и контрактами «в двустороннем формате в ежедневном режиме».

Ранее в украинском Минфине признали, что бюджета хватает только на военные расходы, а все остальные статьи спонсируют западные страны. В связи с этим МИД Украины призвал Запад продолжить оказывать финансовую помощь стране, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина на 80% зависима от Европы и США. Киев связан закупками, логистикой и контрактами со Штатами, Евросоюзом (Францией, Германией и другими), Великобританией, НАТО и SAG-U (Группой содействия безопасности Украины) и EUCOM (Европейским Командованием ВС США). Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.  «На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи <...> Мы на 80% зависимы от наших партнеров», — сообщил Рустем Умеров в интервью украинскому порталу LB.ua. Он отметил, что вооружением и военной техникой Минобороны Украины связано с США, Европой, SAG-U, EUCOM и IDCC (Международным координационным центром доноров) и НАТО. С ними Киев занимается закупками, логистикой и контрактами «в двустороннем формате в ежедневном режиме». Ранее в украинском Минфине признали, что бюджета хватает только на военные расходы, а все остальные статьи спонсируют западные страны. В связи с этим МИД Украины призвал Запад продолжить оказывать финансовую помощь стране, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...