Нападающий «Трактора» вошел в топ-10 игроков КХЛ в официальном рейтинге лиги

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Нападающий "Трактора" вошел в десятку лучших в лиге
Нападающий "Трактора" вошел в десятку лучших в лиге Фото:

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошел в топ-10 игроков рейтинга КХЛ по итогам первых трех недель регулярного чемпионата. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе лиги.

«Максим Шабанов в топ-10 игроков КХЛ после трех недель чемпионата находится на девятом месте. Возглавляет рейтинг игрок „Адмирала“ из Владивостока Либор Шулак», — сообщили в лиге.

В Топ-10 вошли два игрока «Адмирала», два — ЦСКА, два — екатеринбургского «Автомобилиста», по одному — «Трактора», ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса».

В лиге добавили, что рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения. Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

В начавшемся сезоне Шабанов провел семь матчей, в которых набрал восемь очков, забив пять голов и отдав три результативных передачи. «Трактор» на данный момент занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, в семи играх набрав 10 очков.

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Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошел в топ-10 игроков рейтинга КХЛ по итогам первых трех недель регулярного чемпионата. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе лиги. «Максим Шабанов в топ-10 игроков КХЛ после трех недель чемпионата находится на девятом месте. Возглавляет рейтинг игрок „Адмирала“ из Владивостока Либор Шулак», — сообщили в лиге. В Топ-10 вошли два игрока «Адмирала», два — ЦСКА, два — екатеринбургского «Автомобилиста», по одному — «Трактора», ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса». В лиге добавили, что рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения. Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве. В начавшемся сезоне Шабанов провел семь матчей, в которых набрал восемь очков, забив пять голов и отдав три результативных передачи. «Трактор» на данный момент занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, в семи играх набрав 10 очков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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