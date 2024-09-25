Нападающий «Трактора» вошел в топ-10 игроков КХЛ в официальном рейтинге лиги

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошел в топ-10 игроков рейтинга КХЛ по итогам первых трех недель регулярного чемпионата. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе лиги.
«Максим Шабанов в топ-10 игроков КХЛ после трех недель чемпионата находится на девятом месте. Возглавляет рейтинг игрок „Адмирала“ из Владивостока Либор Шулак», — сообщили в лиге.
В Топ-10 вошли два игрока «Адмирала», два — ЦСКА, два — екатеринбургского «Автомобилиста», по одному — «Трактора», ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса».
В лиге добавили, что рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения. Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.
В начавшемся сезоне Шабанов провел семь матчей, в которых набрал восемь очков, забив пять голов и отдав три результативных передачи. «Трактор» на данный момент занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, в семи играх набрав 10 очков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!