Челябинец Асхабов возглавил управление СКР по Ингушетии

Полковник Ахмед Асхабов покинул пост первого замначальника управления СКР по Челябинской области, чтобы возглавить СУ СК по республике Ингушетия. Об этом сообщил 25 сентября источник URA.RU в силовых структурах.
«Сейчас Асхабов уже должен быть в Назрани. Он сменит подполковника Шамиля Котиева, который исполняет обязанности руководителя республиканского управления СК», — сообщил инсайдер. В пресс-службе СУ СК по региону заявили, что не комментируют кадровые перестановки.
Асхабов родился в 1977 году. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 1998 году работал следователем, затем зампрокурора Ленинского и Калининского округов Тюмени. 7 сентября 2007 года Асхабов был принят на службу в следственное управление по Тюменской области на должность руководителя отдела процессуального контроля. В Челябинск он перебрался в 2022 году.
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