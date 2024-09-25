Челябинец Асхабов возглавил управление СКР по Ингушетии

25 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Ахмед Асхабов неоднократно руководил работой следователей в Челябинской области, но лишь в качестве врио Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Полковник Ахмед Асхабов покинул пост первого замначальника управления СКР по Челябинской области, чтобы возглавить СУ СК по республике Ингушетия. Об этом сообщил 25 сентября источник URA.RU в силовых структурах. «Сейчас Асхабов уже должен быть в Назрани. Он сменит подполковника Шамиля Котиева, который исполняет обязанности руководителя республиканского управления СК», — сообщил инсайдер. В пресс-службе СУ СК по региону заявили, что не комментируют кадровые перестановки. Асхабов родился в 1977 году. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 1998 году работал следователем, затем зампрокурора Ленинского и Калининского округов Тюмени. 7 сентября 2007 года Асхабов был принят на службу в следственное управление по Тюменской области на должность руководителя отдела процессуального контроля. В Челябинск он перебрался в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полковник Ахмед Асхабов покинул пост первого замначальника управления СКР по Челябинской области, чтобы возглавить СУ СК по республике Ингушетия. Об этом сообщил 25 сентября источник URA.RU в силовых структурах. «Сейчас Асхабов уже должен быть в Назрани. Он сменит подполковника Шамиля Котиева, который исполняет обязанности руководителя республиканского управления СК», — сообщил инсайдер. В пресс-службе СУ СК по региону заявили, что не комментируют кадровые перестановки. Асхабов родился в 1977 году. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 1998 году работал следователем, затем зампрокурора Ленинского и Калининского округов Тюмени. 7 сентября 2007 года Асхабов был принят на службу в следственное управление по Тюменской области на должность руководителя отдела процессуального контроля. В Челябинск он перебрался в 2022 году.