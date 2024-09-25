Челябинец Асхабов возглавил управление СКР по Ингушетии

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Ахмет Асхабов
Ахмед Асхабов неоднократно руководил работой следователей в Челябинской области, но лишь в качестве врио Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Полковник Ахмед Асхабов покинул пост первого замначальника управления СКР по Челябинской области, чтобы возглавить СУ СК по республике Ингушетия. Об этом сообщил 25 сентября источник URA.RU в силовых структурах.

«Сейчас Асхабов уже должен быть в Назрани. Он сменит подполковника Шамиля Котиева, который исполняет обязанности руководителя республиканского управления СК», — сообщил инсайдер. В пресс-службе СУ СК по региону заявили, что не комментируют кадровые перестановки.

Асхабов родился в 1977 году. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 1998 году работал следователем, затем зампрокурора Ленинского и Калининского округов Тюмени. 7 сентября 2007 года Асхабов был принят на службу в следственное управление по Тюменской области на должность руководителя отдела процессуального контроля. В Челябинск он перебрался в 2022 году.

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Полковник Ахмед Асхабов покинул пост первого замначальника управления СКР по Челябинской области, чтобы возглавить СУ СК по республике Ингушетия. Об этом сообщил 25 сентября источник URA.RU в силовых структурах. «Сейчас Асхабов уже должен быть в Назрани. Он сменит подполковника Шамиля Котиева, который исполняет обязанности руководителя республиканского управления СК», — сообщил инсайдер. В пресс-службе СУ СК по региону заявили, что не комментируют кадровые перестановки. Асхабов родился в 1977 году. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 1998 году работал следователем, затем зампрокурора Ленинского и Калининского округов Тюмени. 7 сентября 2007 года Асхабов был принят на службу в следственное управление по Тюменской области на должность руководителя отдела процессуального контроля. В Челябинск он перебрался в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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