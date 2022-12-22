Первый заместитель главы тюменского СУ СК продолжит работу в Челябинске

22 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Ахмед Асхабов перевелся в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый заместитель руководителя управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов продолжит работу на аналогичной должности в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, Асхабов уже уволился из тюменского управления ведомства. «Ахмед Асхабов больше не является сотрудником СКР по Тюменской области. Он продолжит работу на аналогичной должности в региональном управлении Челябинской области», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. Информация об Ахмеде Асхабове исчезла с официального сайта СУ СКР по Тюменской области. В пресс-службе ведомства взяли время на подготовку комментария. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили. Источники в челябинском ведомстве подтвердили информацию о переводе Асхабова. «Он выйдет на работу в следственное управление СКР по Челябинской области на должность первого замруководителя с 26 декабря. В этот же день начальник управления генерал Петр Решетников представит его коллективу», — сообщил URA.RU источник в челябинском СУ СК. Ранее URA.RU писало о том, что в 7 сентября 2019 года указом президента России Владимира Путина первый заместитель главы СУ СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов был освобожден от должности. В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вернул его на работу. Должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Челябинской области освободилась в октябре 2022 года. Генерал-майор юстиции Степан Шульга, который ее занимал, уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов продолжит работу на аналогичной должности в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, Асхабов уже уволился из тюменского управления ведомства. «Ахмед Асхабов больше не является сотрудником СКР по Тюменской области. Он продолжит работу на аналогичной должности в региональном управлении Челябинской области», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. Информация об Ахмеде Асхабове исчезла с официального сайта СУ СКР по Тюменской области. В пресс-службе ведомства взяли время на подготовку комментария. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили. Источники в челябинском ведомстве подтвердили информацию о переводе Асхабова. «Он выйдет на работу в следственное управление СКР по Челябинской области на должность первого замруководителя с 26 декабря. В этот же день начальник управления генерал Петр Решетников представит его коллективу», — сообщил URA.RU источник в челябинском СУ СК. Ранее URA.RU писало о том, что в 7 сентября 2019 года указом президента России Владимира Путина первый заместитель главы СУ СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов был освобожден от должности. В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вернул его на работу. Должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Челябинской области освободилась в октябре 2022 года. Генерал-майор юстиции Степан Шульга, который ее занимал, уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.