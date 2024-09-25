В Екатеринбурге стремительно дорожает бензин

На заправках Екатеринбурга подорожало топливо АИ-98

26 сентября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Заметнее всего подорожал АИ-98 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге с 20 сентября заметно подорожал бензин марки АИ-98. На заправках сети «Татнефть» литр этого топлива стоит дороже всего. Рост цен на некоторые виды топлива корреспондент URA.RU заметил на некоторых заправочных станциях. Бензин марки АИ-98 на заправках сети «Татнефть» обойдется в 76,40 рублей, тогда как на прошлой неделе на некоторых станциях можно было заправиться этим топливом за 68,55 рублей. Такая цена осталось в сети Varta. Бензин марки АИ-95 можно налить от 52,70 рублей до 56,40 рублей за литр. 20 сентября самое выгодное предложение 95-го составляло 51,75 рублей рублей. На заправках «Башнефти» топливо стоит 52,70, в сети «Опти» — 55,90 рублей, такая же цена в «Татнефти» и «Газпромнефти». Топливо АИ-92 выгоднее всего заправить на Tamic Energy, там оно стоит 51,99 рублей за литр. Самый дорогой 92-й наливают на заправках «Башнефти» — литр стоит 56,10 рублей. 20 сентября АИ-92 можно было заправиться за 51-53 рубля. Дизель на «Башнефти» стоит 68,20 рублей, на «Татнефти» можно заправиться им за 66,90 рублей, в сети Varta 64,55 рублей. В «Газпромнефти» литр стоит 66,40 рублей, там же 20 сентября дизель стоил дороже — 67,55 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 20 сентября заметно подорожал бензин марки АИ-98. На заправках сети «Татнефть» литр этого топлива стоит дороже всего. Рост цен на некоторые виды топлива корреспондент URA.RU заметил на некоторых заправочных станциях. Бензин марки АИ-98 на заправках сети «Татнефть» обойдется в 76,40 рублей, тогда как на прошлой неделе на некоторых станциях можно было заправиться этим топливом за 68,55 рублей. Такая цена осталось в сети Varta. Бензин марки АИ-95 можно налить от 52,70 рублей до 56,40 рублей за литр. 20 сентября самое выгодное предложение 95-го составляло 51,75 рублей рублей. На заправках «Башнефти» топливо стоит 52,70, в сети «Опти» — 55,90 рублей, такая же цена в «Татнефти» и «Газпромнефти». Топливо АИ-92 выгоднее всего заправить на Tamic Energy, там оно стоит 51,99 рублей за литр. Самый дорогой 92-й наливают на заправках «Башнефти» — литр стоит 56,10 рублей. 20 сентября АИ-92 можно было заправиться за 51-53 рубля. Дизель на «Башнефти» стоит 68,20 рублей, на «Татнефти» можно заправиться им за 66,90 рублей, в сети Varta 64,55 рублей. В «Газпромнефти» литр стоит 66,40 рублей, там же 20 сентября дизель стоил дороже — 67,55 рублей.