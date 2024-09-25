В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября городские автобусы переведут на зимнее расписание. На линию выведут больше транспорта, чтобы уменьшить время ожидание на остановках в мороз, сообщила URA.RU пресс-служба перевозчика «Домтрансавто».
«Раньше средний интервал движения автобусов в Нижневартовске составлял 25-30 минут, теперь этот показатель находится в пределах 7-19 минут», — пояснили на предприятии. Перевозчик дополнительно выпустит 25 машин, поэтому на линии теперь будет более 150 единиц техники.
Сейчас перевозчик также готовит автопарк к зиме, проверяя транспорт. Обслуживание уже прошли 50% автобусов. Вместе с этим спецподготовку проходят и водители.»Идут сезонные инструктажи, обязательные инструктажи, например, 20-часовые программы, на которых проходит разбор и анализ типичных ошибок и ДТП, изучение опасных участков дорог города, проверка знаний ПДД. Программа включает 700 вопросов», — уточняли в компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что некоторым школьникам и студентам в Нижневартовске подарят проездные. По ним можно будет месяц бесплатно ездить на городских автобусах.
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