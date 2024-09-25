Умер актер Роман Мадянов

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов скончался, сообщила актриса Екатерина Стриженова
Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала «Солдаты», Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — написала Екатерина Стриженова в своем telegram-канале.
В марте стало известно об онкологическом заболевании Мадянова. У него прогрессировал рак легкого. Актер проходил курс противоопухолевого лечения, сообщали в MK.RU.
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