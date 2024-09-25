Умер актер Роман Мадянов

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Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов скончался, сообщила актриса Екатерина Стриженова
Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов скончался, сообщила актриса Екатерина Стриженова Фото:

Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала «Солдаты», Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — написала Екатерина Стриженова в своем telegram-канале.

В марте стало известно об онкологическом заболевании Мадянова. У него прогрессировал рак легкого. Актер проходил курс противоопухолевого лечения, сообщали в MK.RU.

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Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала «Солдаты», Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. «Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — написала Екатерина Стриженова в своем telegram-канале. В марте стало известно об онкологическом заболевании Мадянова. У него прогрессировал рак легкого. Актер проходил курс противоопухолевого лечения, сообщали в MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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