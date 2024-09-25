Мединский: обществознание будет исключено из программы некоторых классов

Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обществознание в нынешнем его виде — бесполезный предмет, который не пригождается в жизни. Это заявление он сделал в связи с сокращением времени на уроки обществознания в школах.
«Я считаю, что в нынешнем виде обществознание бесполезно. Такое, какое оно есть сейчас, в жизни не пригодится», — сообщил Владимир Мединский в «Арктическом диалоге» со школьниками Мурманской области. Его слова передает «Комсомольская правда». Мединский подчеркнул, что, по приказу Минпросвещения РФ, с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из программы средней школы и сократят в программе старших классов.
Он отметил, что обществознание нужно, но чтобы предмет стал практически полезным для школьников, его необходимо реформировать. Помощник президента РФ выразил надежду, что сложившуюся ситуацию исправит реформа Минпросвещения.
По словам первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, обществознание в современном виде исключается из программы из-за продвижения «западных русофобских концепций». Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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