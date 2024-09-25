На стройке в Верхней Пышме насмерть разбился рабочий из Таджикистана

25 сентября 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Ребочий упал с шестиметровой высоты (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа на стройплощадке 29-летний рабочий из Таджикистана упал в проем с шестиметровой высоты. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики, однако 24 сентября он скончался. Об этом рассказали в государственной инспекции труда. «При выполнении строительно-монтажных работ на объекте по улице Сварщиков подсобный рабочий упал в проем с шестиметровой высоты, получил тяжелые травмы. 24 сентября стало известно, что от полученных травм работник скончался», — следует из сообщения. Отмечается, что рабочий был трудоустроен официально, но вот только взносы в фонд пенсионного и социального страхования РФ работодатель не перечислял. Из-за этого страховую выплату за смерть мужчины никто не получил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа на стройплощадке 29-летний рабочий из Таджикистана упал в проем с шестиметровой высоты. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики, однако 24 сентября он скончался. Об этом рассказали в государственной инспекции труда. «При выполнении строительно-монтажных работ на объекте по улице Сварщиков подсобный рабочий упал в проем с шестиметровой высоты, получил тяжелые травмы. 24 сентября стало известно, что от полученных травм работник скончался», — следует из сообщения. Отмечается, что рабочий был трудоустроен официально, но вот только взносы в фонд пенсионного и социального страхования РФ работодатель не перечислял. Из-за этого страховую выплату за смерть мужчины никто не получил.