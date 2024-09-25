На стройке в Верхней Пышме насмерть разбился рабочий из Таджикистана

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Ребочий упал с шестиметровой высоты (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа на стройплощадке 29-летний рабочий из Таджикистана упал в проем с шестиметровой высоты. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики, однако 24 сентября он скончался. Об этом рассказали в государственной инспекции труда.

«При выполнении строительно-монтажных работ на объекте по улице Сварщиков подсобный рабочий упал в проем с шестиметровой высоты, получил тяжелые травмы. 24 сентября стало известно, что от полученных травм работник скончался», — следует из сообщения.

Отмечается, что рабочий был трудоустроен официально, но вот только взносы в фонд пенсионного и социального страхования РФ работодатель не перечислял. Из-за этого страховую выплату за смерть мужчины никто не получил.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа на стройплощадке 29-летний рабочий из Таджикистана упал в проем с шестиметровой высоты. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики, однако 24 сентября он скончался. Об этом рассказали в государственной инспекции труда. «При выполнении строительно-монтажных работ на объекте по улице Сварщиков подсобный рабочий упал в проем с шестиметровой высоты, получил тяжелые травмы. 24 сентября стало известно, что от полученных травм работник скончался», — следует из сообщения. Отмечается, что рабочий был трудоустроен официально, но вот только взносы в фонд пенсионного и социального страхования РФ работодатель не перечислял. Из-за этого страховую выплату за смерть мужчины никто не получил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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