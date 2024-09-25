Россия стала одним из главных экспортеров продуктов питания

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Президент России Владимир Путин указал, что страна стала входить в число ведущих мировых экспортеров
Президент России Владимир Путин указал, что страна стала входить в число ведущих мировых экспортеров Фото:

Президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. 

«Например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин похвалил специалистов, трудовые коллективы предприятий, институты развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые принимали активное участие в работе по достижению таких показателей. Высокий результат, в первую очередь, заслуга этих людей, добавил президент.  

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года. Он достигнул почти шести с половиной миллиардов евро.

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.  «Например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин похвалил специалистов, трудовые коллективы предприятий, институты развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые принимали активное участие в работе по достижению таких показателей. Высокий результат, в первую очередь, заслуга этих людей, добавил президент.   Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года. Он достигнул почти шести с половиной миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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