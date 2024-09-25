Россия стала одним из главных экспортеров продуктов питания

Президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
«Например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Путин похвалил специалистов, трудовые коллективы предприятий, институты развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые принимали активное участие в работе по достижению таких показателей. Высокий результат, в первую очередь, заслуга этих людей, добавил президент.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года. Он достигнул почти шести с половиной миллиардов евро.
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