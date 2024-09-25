Белгородскую экс-чиновницу и ее сообщника внесли в список террористов

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Интервью с архиеписокопом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Салехард. Май 2017 г, книга благотворителей, меценат, имена, список
Информация об этом указана в реестре Росфинмониторинга Фото:

Бывший чиновник Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков внесены в список террористов и экстремистов. Решение было принято Росфинмониторингом.

«Шинкарук Виктория Александровна <…> Холодков Александр Сергеевич», — указано в реестре Росфинмониторинга. По поиску по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

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Бывший чиновник Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков внесены в список террористов и экстремистов. Решение было принято Росфинмониторингом. «Шинкарук Виктория Александровна <…> Холодков Александр Сергеевич», — указано в реестре Росфинмониторинга. По поиску по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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