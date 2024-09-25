Белгородскую экс-чиновницу и ее сообщника внесли в список террористов

Информация об этом указана в реестре Росфинмониторинга
Бывший чиновник Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков внесены в список террористов и экстремистов. Решение было принято Росфинмониторингом.
«Шинкарук Виктория Александровна <…> Холодков Александр Сергеевич», — указано в реестре Росфинмониторинга. По поиску по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.
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