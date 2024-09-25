Белгородскую экс-чиновницу и ее сообщника внесли в список террористов

25 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Информация об этом указана в реестре Росфинмониторинга Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Бывший чиновник Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков внесены в список террористов и экстремистов. Решение было принято Росфинмониторингом. «Шинкарук Виктория Александровна <…> Холодков Александр Сергеевич», — указано в реестре Росфинмониторинга. По поиску по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший чиновник Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков внесены в список террористов и экстремистов. Решение было принято Росфинмониторингом. «Шинкарук Виктория Александровна <…> Холодков Александр Сергеевич», — указано в реестре Росфинмониторинга. По поиску по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.