Зеленский: на Украине уничтожены почти все тепло и гидроэлектростанции

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Владимир Зеленский обвинил Россию в ударах по электростанциям Украины Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэлектростанций в стране. По словам украинского лидера, это является частью стратегии РФ по дестабилизации ситуации на Украине.

«Один из его методов — нападения на нашу энергетическую инфраструктуру. Это преднамеренные российские атаки на наши электростанции и всю энергосистему. На сегодняшний день Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и большую часть наших гидроэлектростанций», — сказал Зеленский в рамках своего выступления на Генассамблее ООН.

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэлектростанций в стране. По словам украинского лидера, это является частью стратегии РФ по дестабилизации ситуации на Украине. «Один из его методов — нападения на нашу энергетическую инфраструктуру. Это преднамеренные российские атаки на наши электростанции и всю энергосистему. На сегодняшний день Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и большую часть наших гидроэлектростанций», — сказал Зеленский в рамках своего выступления на Генассамблее ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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