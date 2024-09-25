Зеленский: на Украине уничтожены почти все тепло и гидроэлектростанции

25 сентября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обвинил Россию в ударах по электростанциям Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэлектростанций в стране. По словам украинского лидера, это является частью стратегии РФ по дестабилизации ситуации на Украине. «Один из его методов — нападения на нашу энергетическую инфраструктуру. Это преднамеренные российские атаки на наши электростанции и всю энергосистему. На сегодняшний день Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и большую часть наших гидроэлектростанций», — сказал Зеленский в рамках своего выступления на Генассамблее ООН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэлектростанций в стране. По словам украинского лидера, это является частью стратегии РФ по дестабилизации ситуации на Украине. «Один из его методов — нападения на нашу энергетическую инфраструктуру. Это преднамеренные российские атаки на наши электростанции и всю энергосистему. На сегодняшний день Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и большую часть наших гидроэлектростанций», — сказал Зеленский в рамках своего выступления на Генассамблее ООН.