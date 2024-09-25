Налоговая инспекция выиграла иск в суде у бизнесмена Хотина на 220 миллиардов рублей

Налоговая инспекция отсудила у экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина 220 миллиардов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «112».
«Олигарх-нефтяник Алексей Хотин заплатит родине 220 миллиардов рублей. Так решил Замоскворецкий суд Москвы, рассмотрев иск Федеральной налоговой службы. Группа компаний „Русь Ойл“, бенефициаром которой является Алексей Хотин, а точнее — юрлица, входящие в этот холдинг, не уплатили 220 миллиардов налогов и пеней государству», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU писало, что суд арестовал офисы банкротного банка «Югра», владельцем которого был Хотин. Зданиями владеет компания «Коммерческая недвижимость», принадлежащая финансовой организации. А затем приставы передали государству бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве, который ранее принадлежавший Хотину. Против бизнесмена возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов.
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