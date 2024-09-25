РБК: Украина передала России четырех детей

Киев передал Москве четырех детей от трех до четырнадцати лет для воссоединения с семьями. В роли посредника выступил Катар, сообщили в российских СМИ.
«Украина при посредничестве Катара передала России четырех детей для воссоединения с семьями. Церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве», — заявили в РБК. В церемонии передачи детей от трех до четырнадцати детей присутствовали уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
В медиахолдинге отметили со ссылкой на Львову-Белову, что дети воссоединились с семьями в Минске накануне церемонии. Она привела в пример историю одного из ребят, Василия, который поехал на Украину с бабушкой и застрял там из-за пандемии COVID-19 и начавшейся СВО. Впоследствии ему помогли собрать документы и вернуться в Россию в сопровождении бабушки.
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