Челябинцы сообщают в соцсетях о странном летающем над городом объекте. Информация появилась вечером 25 сентября в городских пабликах.
«Странный объект в небе наблюдают в районе трамвайного депо номер два жители города Челябинска. Кадры в нашу редакцию прислали подписчики. Десятки челябинцев остановились прямо на дороге, чтобы выйти из своих машин», — сообщает модератов сообщества «АЧН».
Объект издавал странный звук, люди наблюдали его около 10 минут. Он двигался по очень странной траектории. В пресс-службе регионального главка МЧС ответили, что информация о странном объекте в ведомство не поступала.
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