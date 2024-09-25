Над Челябинском замечен странный объект, меняющий траекторию. Фото

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Объект был замечен в вечернем небе над Челябинском
Объект был замечен в вечернем небе над Челябинском Фото:

Челябинцы сообщают в соцсетях о странном летающем над городом объекте. Информация появилась вечером 25 сентября в городских пабликах.

«Странный объект в небе наблюдают в районе трамвайного депо номер два жители города Челябинска. Кадры в нашу редакцию прислали подписчики. Десятки челябинцев остановились прямо на дороге, чтобы выйти из своих машин», — сообщает модератов сообщества «АЧН».

Объект издавал странный звук, люди наблюдали его около 10 минут. Он двигался по очень странной траектории. В пресс-службе регионального главка МЧС ответили, что информация о странном объекте в ведомство не поступала.

Объект находился в небе около десяти минут
Объект находился в небе около десяти минут
Фото:

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Челябинцы сообщают в соцсетях о странном летающем над городом объекте. Информация появилась вечером 25 сентября в городских пабликах. «Странный объект в небе наблюдают в районе трамвайного депо номер два жители города Челябинска. Кадры в нашу редакцию прислали подписчики. Десятки челябинцев остановились прямо на дороге, чтобы выйти из своих машин», — сообщает модератов сообщества «АЧН». Объект издавал странный звук, люди наблюдали его около 10 минут. Он двигался по очень странной траектории. В пресс-службе регионального главка МЧС ответили, что информация о странном объекте в ведомство не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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