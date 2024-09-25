Путин: РФ готова применить ядерное оружие в ответ на атаку обычным

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Беларуси. Об этом российский лидер сообщил во время заседания Совета Безопасности.

«Оставляем за собой право применения ядерного оружия при агрессии против России или Беларуси. Даже если противник использует обычное оружие, но создает критическую угрозу нашему суверенитету», — цитируют Путина в посте официального telegram-канала Кремля.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Беларуси. Об этом российский лидер сообщил во время заседания Совета Безопасности. «Оставляем за собой право применения ядерного оружия при агрессии против России или Беларуси. Даже если противник использует обычное оружие, но создает критическую угрозу нашему суверенитету», — цитируют Путина в посте официального telegram-канала Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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