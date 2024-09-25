Путин: РФ готова применить ядерное оружие в ответ на атаку обычным

Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Беларуси. Об этом российский лидер сообщил во время заседания Совета Безопасности.
«Оставляем за собой право применения ядерного оружия при агрессии против России или Беларуси. Даже если противник использует обычное оружие, но создает критическую угрозу нашему суверенитету», — цитируют Путина в посте официального
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