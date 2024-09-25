Челябинский «Трактор» уступил Уфе в игре, складывавшейся в его пользу

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Челябинцы не сумели сохранить победный счет
Челябинцы не сумели сохранить победный счет Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 25 сентября проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» на домашней арене 5:3 после того, как выигрывал со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Челябинцы выигрывали 2:0, однако затем пропустили четыре шайбы подряд, причем три из них в меньшинстве. После этого счет удалось сократить до минимального, что вернуло челябинцам надежду. В конце игры они сняли вратаря, однако пропустили гол в свои ворота. Итоговый счет — 5:3», — сообщает корреспондент агентства.

В составе «черно-белых» дублем отметился центрфорвард Александр Кадейкин. Одну шайбу забросил Михаил Котляревский.

После завершения игры «Трактор» опустился с четвертого на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават» с пятого поднялся на третье место.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 25 сентября проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» на домашней арене 5:3 после того, как выигрывал со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Челябинцы выигрывали 2:0, однако затем пропустили четыре шайбы подряд, причем три из них в меньшинстве. После этого счет удалось сократить до минимального, что вернуло челябинцам надежду. В конце игры они сняли вратаря, однако пропустили гол в свои ворота. Итоговый счет — 5:3», — сообщает корреспондент агентства. В составе «черно-белых» дублем отметился центрфорвард Александр Кадейкин. Одну шайбу забросил Михаил Котляревский. После завершения игры «Трактор» опустился с четвертого на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават» с пятого поднялся на третье место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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