Путин призвал расширить условия ядерной агрессии против России

Президент РФ Владимир Путин предложил рассматривать агрессию в сторону России неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства как их совместное нападение на российские территории. Такое уточнение в ядерную доктрину призвал внести глава государства на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
«На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сообщил Владимир Путин на заседании Совбеза. Его слова передают в официальном telegram-канале Кремля. Также президент России отметил, что была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых РФ будет проводить ядерное сдерживание.
Ранее Путин заявлял о возможных изменениях ядерной доктрины из-за разработок Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков поддержал данную инициативу из-за действий США по увеличению ядерного арсенала.
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