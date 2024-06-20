Путин сделал важное заявление о ядерной доктрине РФ

Путин: РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине
Владимир Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине Фото:

Президент России Владимир Путин сделал заявление о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, причиной для этого стали разработки Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности.

«Мы сейчас думаем о том, что и как изменить в доктрине», — заявил Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Корреспондент URA.RU задал вопрос о возможности внесения пункта о превентивном ядерном ударе. Путин отметил, что изменения связаны с разработками Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин сделал заявление о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. По его словам, причиной для этого стали разработки Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности. «Мы сейчас думаем о том, что и как изменить в доктрине», — заявил Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Корреспондент URA.RU задал вопрос о возможности внесения пункта о превентивном ядерном ударе. Путин отметил, что изменения связаны с разработками Запада по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...