Рябков оценил перспективы изменения ядерной доктрины России

Рябков: действия США могут привести к изменению ядерной доктрины России
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
Вызовы от США, связанные с ядерным оружием, ставят перед РФ вопрос об изменении ядерной доктрины, заявил Рябков Фото:

Действия США по увеличению ядерного арсенала ставят вопрос об изменениях ядерной доктрины России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вызовы от США ставят вопрос о необходимости привести документы в соответствии с потребностями», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент мировая обстановка имеет тенденцию к осложнению в будущем.

Ранее президент США Джо Байден опубликовал информацию о размещении ядерного оружия. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ будет отвечать на подобные вызовы от США по ядерному арсеналу в соответствии с ядерной доктриной.

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Действия США по увеличению ядерного арсенала ставят вопрос об изменениях ядерной доктрины России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Вызовы от США ставят вопрос о необходимости привести документы в соответствии с потребностями», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент мировая обстановка имеет тенденцию к осложнению в будущем. Ранее президент США Джо Байден опубликовал информацию о размещении ядерного оружия. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ будет отвечать на подобные вызовы от США по ядерному арсеналу в соответствии с ядерной доктриной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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