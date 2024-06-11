В мире США Рябков оценил перспективы изменения ядерной доктрины России Рябков: действия США могут привести к изменению ядерной доктрины России 11 июня 2024 в 13:35 Размер текста - 17 + Вызовы от США, связанные с ядерным оружием, ставят перед РФ вопрос об изменении ядерной доктрины, заявил Рябков Фото: Минобороны России Действия США по увеличению ядерного арсенала ставят вопрос об изменениях ядерной доктрины России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Вызовы от США ставят вопрос о необходимости привести документы в соответствии с потребностями», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент мировая обстановка имеет тенденцию к осложнению в будущем. Ранее президент США Джо Байден опубликовал информацию о размещении ядерного оружия. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ будет отвечать на подобные вызовы от США по ядерному арсеналу в соответствии с ядерной доктриной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Действия США по увеличению ядерного арсенала ставят вопрос об изменениях ядерной доктрины России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Вызовы от США ставят вопрос о необходимости привести документы в соответствии с потребностями», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент мировая обстановка имеет тенденцию к осложнению в будущем. Ранее президент США Джо Байден опубликовал информацию о размещении ядерного оружия. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ будет отвечать на подобные вызовы от США по ядерному арсеналу в соответствии с ядерной доктриной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям