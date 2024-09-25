25 сентября 2024

В МИД РФ обратились к Узбекистану по поводу насилия над русскоязычным школьником

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В МИД РФ обратились к Узбекистану
В МИД РФ обратились к Узбекистану Фото:

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в столичной школе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях... двух государств нет и не может быть места неприязни, тем более на языковой почве», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать материалы об инциденте, произошедшем с русскоговорящим ребенком. Слова дипломата приводит официальный сайт МИД РФ.

Ранее в интернете распространилось видео, где, согласно заявлениям СМИ, произошел конфликт между учительницей и учеником в школе Ташкента. Предполагалось, что женщина напала на школьника из-за просьбы объяснить материал на русском языке, а не узбекском, передает «Царьград».

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Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в столичной школе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях... двух государств нет и не может быть места неприязни, тем более на языковой почве», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать материалы об инциденте, произошедшем с русскоговорящим ребенком. Слова дипломата приводит официальный сайт МИД РФ. Ранее в интернете распространилось видео, где, согласно заявлениям СМИ, произошел конфликт между учительницей и учеником в школе Ташкента. Предполагалось, что женщина напала на школьника из-за просьбы объяснить материал на русском языке, а не узбекском, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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