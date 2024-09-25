В МИД РФ обратились к Узбекистану по поводу насилия над русскоязычным школьником

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в столичной школе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях... двух государств нет и не может быть места неприязни, тем более на языковой почве», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать материалы об инциденте, произошедшем с русскоговорящим ребенком. Слова дипломата приводит официальный сайт МИД РФ.
Ранее в интернете распространилось видео, где, согласно заявлениям СМИ, произошел конфликт между учительницей и учеником в школе Ташкента. Предполагалось, что женщина напала на школьника из-за просьбы объяснить материал на русском языке, а не узбекском, передает «Царьград».
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