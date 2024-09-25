WSJ: США не впечатлились «планом победы» Зеленского

Высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов холодно восприняли «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Высокопоставленные американские и европейские чиновники, знакомые с общими контурами плана [Зеленского], говорят, что он не предлагает четкого пути к победе Украины. Особенно с учетом того, что российские войска медленно, но неуклонно продвигаются на поле боя», — передает газета.
Также WSJ пишет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что замыслу украинского лидера не хватает всеобъемлющей стратегии, а сам план представляет собой не более чем переупакованный запрос на большее количество оружия и снятие ограничений на ракеты дальнего радиуса действия. «Меня это не впечатлило, там не так много нового», — сказал один из высокопоставленных чиновников в беседе с изданием.
Зеленский посетил Вашингтон, чтобы представить свой новый «план победу» главе Белого дома. Одним из центральных пунктов стратегии стал запрос на удары западным оружием вглубь России, передает RT. В связи с визитом украинского лидера в штат Пенсильвания в стране начали расследование против администрации Байдена.
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