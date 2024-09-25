Из-за Зеленского в США начали расследование против администрации Байдена

В США инициировали расследование по поводу посещения президентом Украины Владимиром Зеленским штата Пенсильвания. Об этом сообщает Комитет по надзору нижней палаты конгресса США.
«Сегодня начинается расследование в отношении администрации [президента США Джо — прим. URA.RU] Байдена — [вице-президента США Камалы] Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита... Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании вице-президента», — следует из заявления комитета нижней палаты, размещенном в соцсети X.
Зеленский в рамках визита в США посетил завод по производству оружия, которое поставляется ВСУ. Это мероприятие вызвало возмущение среди конгрессменов. Они сочли это нарушением американского законодательства. По их мнению, поездка президента Украины бала политически мотивирована.
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