Возгорание произошло вечером 25 сентября
В поселке Уральский Пермского края во время пожара в жилом доме пропали четыре человека. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, во время происшествия в здании обвалилась кровля.
«Загорелся двухэтажный деревянный дом, обрушилась кровля. В нем проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, троих из них госпитализировали. Нахождение остальных неизвестно», — написано в telegram-канале спасателей.
В тушении принимают участие 45 специалистов и 15 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:10. Работы на месте ЧП до сих пор ведутся.
Огонь уничтожил здание
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