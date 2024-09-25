25 сентября 2024

В Прикамье после пожара и обрушения крыши в доме пропали четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло вечером 25 сентября
Возгорание произошло вечером 25 сентября Фото:

В поселке Уральский Пермского края во время пожара в жилом доме пропали четыре человека. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, во время происшествия в здании обвалилась кровля.

«Загорелся двухэтажный деревянный дом, обрушилась кровля. В нем проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, троих из них госпитализировали. Нахождение остальных неизвестно», — написано в telegram-канале спасателей.

В тушении принимают участие 45 специалистов и 15 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:10. Работы на месте ЧП до сих пор ведутся.

Огонь уничтожил здание
Огонь уничтожил здание
Фото:

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В поселке Уральский Пермского края во время пожара в жилом доме пропали четыре человека. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, во время происшествия в здании обвалилась кровля. «Загорелся двухэтажный деревянный дом, обрушилась кровля. В нем проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, троих из них госпитализировали. Нахождение остальных неизвестно», — написано в telegram-канале спасателей. В тушении принимают участие 45 специалистов и 15 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:10. Работы на месте ЧП до сих пор ведутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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